نتنياهو يُعلن إرسال ما قيمته 5 ملايين دولار من القمح إلى السودان

أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس الأحد، أنه سيرسل على الفور ما قيمته 5 ملايين دولار من القمح إلى السودان.

وقال في تغريدة: “نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان”.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أوضحت في وقت سابق من اليوم أن “اتفاقات ستوقع قريبا مع تل أبيب في عدة مجالات تشمل الطيرن والهجرة”، وذلك بعد يومين من إعلان البلدين التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

نتطلع إلى #سلام دافئ مع #السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 25, 2020