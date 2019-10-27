نتيجة إصابة دوائر نقل الطاقة.. «العامة للكهرباء» تُعلن عن تنفيذ برنامج طرح أحمال

أفادت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، بتنفيذها برنامج طرح الأحمال لمدينة طرابلس والمنطقة الوسطى والجنوبية.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إصابة دائرة نقل الطاقة (جنوب طرابلس – الهضبة) رقم “1” جهد 220 ك، بالإضافة لخروج الدوائر الرئيسية لنقل الطاقة (الهضبة – جنوب طرابلس) رقم “2” وشرق طرابلس جنوب طرابلس 1و2 جهد 220 ك. ف، خلال الأشهر الماضية نتيجة الاشتباكات الدائرة بجنوب طرابلس.

وأهابت بأن هذا الأمر ترتب عليه عدم القدرة والاستفادة من نقل كامل القدرات الإنتاجية المتاحة لمحطات التوليد بمحطات (جنوب طرابلس الغازية- الزاوية للدورة المزدوجة والجبل الغربي الغازية) للمساهمة في تلبية أحمال مدينة طرابلس والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، مما أجبر الشركة على تنفيذ برنامج طرح الأحمال، بالرغم من توفر القدرات الإنتاجية والسبب والعائق هو إصابة دوائر نقل الطاقة الرئيسية وخروجها عن الخدمة.

وأكدت شركة الكهرباء أنه في حال تأمين مواقع دوائر نقل الطاقة فإن فرق الخطوط والصيانة بالشركة على أتم الاستعداد للقيام بأعمال الصيانة اللازمة في فترة قصيرة والانتهاء من عملية برنامج طرح الأحمال المبرمج الاضطراري.