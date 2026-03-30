نتيجة ارتفاع النفط العالمي.. أسعار الوقود العربية تقفز لمستويات قياسية

تشهد أسواق الطاقة في المنطقة العربية موجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود، حيث أعلنت الإمارات وقطر والأردن وفلسطين عن زيادات مرتقبة في المشتقات النفطية، لتصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات، وفق بيانات منصة “الطاقة”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صعود أسعار النفط العالمية، إذ ارتفع خام برنت من نحو 72.48 دولارًا للبرميل قبل التصعيد الأخير، إلى 112.57 دولارًا حاليًا، بزيادة تتجاوز 40 دولارًا، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار البنزين والديزل والكيروسين عالميًا.

وسجلت أسعار البنزين ما بين 1,214 و1,334 دولارًا للطن، والديزل نحو 1,484 دولارًا للطن، والكيروسين نحو 1,621 دولارًا للطن، مع توقع استمرار الضغوط على الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.

وفي الإمارات، بلغ سعر بنزين 98 نحو 0.70 دولار/لتر، وبنزين 95 نحو 0.67 دولار/لتر، وبنزين 91 نحو 0.65 دولار/لتر، فيما وصل سعر الديزل إلى 0.73 دولار/لتر، مع توقع تسجيل زيادات جديدة مطلع أبريل.

وفي قطر، سجلت أسعار الديزل 0.56 دولار/لتر، وبنزين 95 نحو 0.52 دولار/لتر، وبنزين 91 نحو 0.51 دولار/لتر، بينما بلغ سعر بنزين 90 في الأردن نحو 1.16 دولار/لتر، وبنزين 95 نحو 1.48 دولار/لتر، والديزل 0.92 دولار/لتر.

أما فلسطين، فشهدت ارتفاعًا واضحًا في الأسعار، إذ بلغ بنزين 95 نحو 2.19 دولار/لتر، وبنزين 98 نحو 2.50 دولار/لتر، والديزل 1.91 دولار/لتر، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلب أسعار الصرف على الأسواق المحلية.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن الزيادات لن تقتصر على المستهلكين الفرديين، بل ستطال قطاع النقل العام والخاص، إضافة إلى الشحن البحري، إذ أدت التوترات في مضيق هرمز والممرات الحيوية إلى زيادة كلفة التأمين والشحن، ما يزيد الضغط على سلاسل الإمداد ويؤثر على أسعار السلع عالميًا.

وتتوقع الأسواق استمرار الضغوط على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب العالمي، ما يضع الحكومات أمام تحدٍ للحفاظ على التوازن بين حماية المستهلك وضبط الأسعار بما يتوافق مع السوق الدولية.