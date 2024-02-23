نجاة كاتب عراقي من محاولة «اغتيال»

نجا رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة، الكاتب فخري كريم، من محاولة اغتيال في العاصمة، بغداد، أثناء عودة من معرض العراق الدولي للكتاب.

وأفاد بيان صادر عن مؤسسة المدى للإعلام والثقافة أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون مركبة اعترضوا السيارة التي كان يستقلها كريم برفقة مدير عام مؤسسة المدى، غادة العاملي، وأطلقوا الرصاص وهربوا.

ونشرت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك صورا تظهر آثار الرصاص في المركبة.

وأوضحت المؤسسة أن قوى الظلام والتخلف المسؤولة عن دمار العراق لا تريد رؤية السعادة في العراق، حيث تفاعلت مع حدث ثقافي كبير مثل معرض العراق الدولي للكتاب بهذه الطريقة.

وطالبت المؤسسة الجهات الرسمية بفتح تحقيق ضد من ارتكبوا محاولة الاغتيال ومن يقف خلفهم، وتقديمهم للعدالة.

وفخري كريم عمل في مجال الإعلام بالعراق منذ سنوات طويلة وكان نقيبا للصحفيين، وعمل كمستشار للرئيس العراقي الأسبق خلال 2006 و2014.

بالصور.. آثار الرصاص الذي اطلقه مسلحون على سيارة الاستاذ فخري كريم، في محاولة اغتيال غادرة باءت بالفشل. #المدى_AlMada تم النشر بواسطة ‏مؤسسة المدى‏ في الخميس، ٢٢ فبراير ٢٠٢٤