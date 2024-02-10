نجاة مسؤول في حماس من محاولة اغتيال جنوب لبنان

قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة خاصة في بلدة جدرا في اقليم الخروب جنوب لبنان.

ونقل موقع النشرة عن وسائل إعلام لبنانية قولها إن “غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا”، مشيرة الى “تضرر عدد من السيارات والدراجات النارية في المنطقة”.

إذاعة الجيش الإسرائيلي، أكدت الهجوم وقالت أن “هدف الهجوم في جدرا قرب صيدا هو مسؤول في حركة حماس في لبنان يُدعى باسل صالح” الذي نجا من الهجوم بحسب مصادر لبنانية.

في سياق ذي صلة أعلن “حزب الله”، السيطرة على مسيرة إسرائيلية من نوع سكاي لارك وهي بحالة فنية جيدة.

وقال الحزب في بيان أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع “سكاي لارك” وهي بحالة فنية جيدة”.