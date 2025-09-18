نجاة 13 شخصاً بعد انقلاب قارب يقل 74 لاجئاً قبالة ساحل طبرق

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، نجاة 13 شخصاً فقط من أصل 74 كانوا على متن قارب انقلب قبالة ساحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، معظمهم من اللاجئين السودانيين.

وأفادت المفوضية عبر بيان على منصة “إكس” أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين، مؤكدة أن الحادث يُعد مأساوياً ويأتي ضمن سلسلة من الحوادث الخطرة على طول مسارات الهجرة غير الشرعية.

وقالت المفوضية: “تعرب عن بالغ حزنها إزاء حادث 13 سبتمبر، وتشدد على أن المسارات الآمنة والقانونية متاحة لعدد قليل جداً من الأشخاص في السودان”، مشيرة إلى أن الحل الحقيقي يكمن في إنهاء الحرب في السودان، بما يتيح للعائلات العودة إلى ديارها بأمان دون الاضطرار لرحلات محفوفة بالمخاطر.