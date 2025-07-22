نجاح أمني في عين زارة.. القبض على عصابة سرقات وضبط مركبات مخالفة

نجح مركز شرطة عين زارة في كشف وضبط ثلاثة مشتبه بهم في ثلاث وقائع سرقة متزامنة وقعت بتاريخ 22 يوليو الجاري ضمن دائرة اختصاص المركز.

وشملت الوقائع استهداف عدة محال تجارية، حيث تعرض محل لسرقة معدات إلكترونية ومبلغ مالي، وسرقت صيدلية جهاز كمبيوتر وجهاز قياس سكر وأدوية، إضافة إلى مطعم ومقهى سُرقت منهما أسطوانة غاز وهاتف محمول ومبلغ مالي. بدأت الوقائع مُسجلة ضد مجهولين، قبل أن يباشر أعضاء التحري بجمع المعلومات والتحقيقات التي أدت إلى الاشتباه في ثلاثة أشخاص من جنسية أفريقية، تم ضبطهم والاستدلال معهم، وأقرّوا بارتكاب السرقات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة.

في ذات اليوم، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة، تمكنت دوريات شرطة النجدة من ضبط مركبتين بياناتهما غير مطابقة، الأولى مركبة من نوع “هونداي اكسنت” بني اللون كانت على متن ساحبة “أفيكو” زرقاء، حيث تبين أن رقم الهيكل المثبت على المركبة غير مطابق للوثائق الرسمية، والثانية مركبة “هونداي اكسنت” بيضاء اللون مسجلة باسم شخص آخر غير السائق. وقد تم تسليم المركبتين والسائقين إلى قسم مباحث المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن أيضًا قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة في حادث سير تسبب بأضرار مادية، حيث فرّ سائقها من موقع الحادث. وبعد جمع المعلومات والتحريات تم تحديد وضبط المركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى قسم مرور عين زارة حسب الاختصاص.