نجاح أول عملية زراعة شريحة في أدمغة البشر

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك نجاح أول عملية زراعة شريحة من نوع Neuralink في أدمغة البشر، مشيراً إلى أن المريض الذي خضع لها “يتعافى بشكل جيد”.

وقال ماسك في منشور على منصة إكس ، “إن النتائج الأولية تُظهر اكتشافاً واعداً لارتفاع الخلايا العصبية.

وفي وقت سابق، ذكر ماسك، أن أحد أوائل التطبيقات المستهدفة من زراعة الرقائق هو استعادة البصر وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك.

وتهدف زراعة الشرائح إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات وذوي الإعاقة، على تشغيل الكمبيوتر والهواتف المحمولة ومختلف الأجهزة التكنولوجية، باستخدام أفكارهم من خلال تلك الرقائق التي تمت تجربتها على القرود والمُصممة لتفسير الإشارات الصادرة من الدماغ ونقلها إلى الأجهزة عبر البلوتوث.

وطورت شركة Neuralink ، طوّرت وصلات شريحة للمخ تقول إنها قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات القدرة على الحركة والتواصل من جديد، وأجرت الشركة تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية.