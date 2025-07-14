نجاح تاريخي.. ليبيا تتصدر مؤشر تطوير الاتصالات وتدخل قائمة أفضل 30 دولة عالمياً

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) أن ليبيا تصدرت قائمة الدول الأفريقية في مؤشر تنمية وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2025، حيث حققت 86.8 نقطة من أصل 100، ما وضعها ضمن أفضل 30 دولة على المستوى العالمي.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية للفترة 2023-2027، التي شهدت تكاتف جهود الكوادر المحلية وتكاملًا مؤسسيًا بين الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والهيئة العامة للمعلومات، والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، إلى جانب التعاون المستمر مع شركات القطاع والشركاء الاستراتيجيين.

وسجلت ليبيا مركزًا رابعًا عربيًا، وأولًا أفريقيًا في المؤشر، ما يعكس تطورها الملحوظ في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويشمل مؤشر IDI خمسة محاور رئيسية تُقيّم البنية التحتية الرقمية، الاستخدام، المهارات، وجودة الخدمات، والأمن السيبراني، حيث حققت ليبيا أداءً متميزًا في معظم هذه المحاور، مما يعزز موقعها المتقدم في المشهد الرقمي العالمي.

وتؤكد هذه النتائج أهمية الاستمرار في دعم وتطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية كجزء من رؤية ليبيا المستقبلية لتعزيز التنمية المستدامة والاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي.