نجاح جراحة معقدة باستخدام تقنية «إليزاروف» في مستشفى أبو سليم

نجح فريق طبي مختص في مستشفى الحوادث أبو سليم، في إجراء عملية جراحية دقيقة لسيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، بعد معاناة استمرت أكثر من عامين، حيث تم خلالها تركيب جهاز التثبيت الخارجي المعروف بتقنية “إليزاروف”.

وتُعد هذه التقنية من أحدث الأساليب المستخدمة في علاج الحالات العظمية المعقدة، إذ تتيح تصحيح التشوهات العظمية وإعادة بناء الأطراف بدقة عالية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير خدمات الجراحة، وتزويد المرافق الطبية بأحدث التقنيات، بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتوفير فرص علاج متقدمة للحالات الصعبة.