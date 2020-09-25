نجاح عملية زراعة شرايين قلب في المستشفى الجامعي طرابلس

أفاد المستشفى الجامعي طرابلس، بنجاح عملية زراعة شرايين على القلب أُجريت بالمستشفى.

وبحسب منشور للمستشفى على صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد كُلِلَت العملية الاستعجالية التي أجراها رئيس وحدة جراحة القلب كبار الدكتور خالد الطالب، لاستشاري جراحة الصدر الدكتور محمد بن خيال، أمس الأربعاء، بالنجاح التام بزراعة شرايين على القلب عقب النوبة القلبية التي تعرض لها يوم الثلاثاء، وإجراء قسطرة تشخيصية على وجه السرعة تبين خلالها وجود انسداد شديد في بداية شريان القلب التاجي الرئيسي وقرر الأطباء المعالجين إجراء العملية بشكل عاجل.

وأشاد الدكتور طالب، بالجهود التي بذلها الفريق الطبي المرافق لضمان نجاح العملية وانقاد حياة الدكتور بن خيال، وتم خلالها زراعة 4 شرايين على القلب.

وعقب العملية التي استمرت لأكثر من 3 ساعات أُحِيل الدكتور بن خيال، إلى غرفة العناية الفائقة ليحظى بمتابعة الأطباء المناوبين الذين أكدوا استقرار حالته الصحية ومن المرجح أن يحال للقسم خلال 72 ساعة القادمة.

هذا ورافق الدكتور خالد طالب، في العملية كل من أخصائي التخدير الدكتور محمد الجعيدي، والطاقم المرافق له، مساعدة جراح الدكتور هدى الدواس، مساعد جراح الدكتور فهد الحصائري، مساعد جراح الدكتور إبراهيم الأوجلي، فني تخدير حمزة الشبل، فنيي القلب الصناعي سعد وإيمان عمارة، ممرضة عمليات زينب المهدوي، سكينة.

نجاح عملية زراعة شرايين للدكتور" محمد بن خيال" طرابلس 23 سبتمبر 2020م كللت العملية الاستعجالية التي أجراها رئيس… Gepostet von ‎المستشفى الجامعي طرابلس – الصفحة الرسميه‎ am Mittwoch, 23. September 2020