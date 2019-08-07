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نجل الرئيس المصري الأسبق يطلب من الحجاج الدعاء لوالده في يوم عرفة

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 أغسطس 2019 - 10:51
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توفي مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر أثناء محاكمته يوم 17 يونيو. [إنترنت]
قام نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بتوجيه طلب لحجاج بيت الله الحرام بالدعاء لوالده يوم عرفة.

حيث قال أحمد مرسي، النجل الأكبر لمرسي الذي توفي أثناء محاكمته قبل شهرين:

“إلى من وُفق هذا العام لرحلة الحج، لا تنسوا والدي من دعواتكم الطيبات يوم عرفة”.

وتابع عبر صفحته على فيسبوك:

“اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة”.

هذا توفي مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر أثناء محاكمته يوم 17 يونيو، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.

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منصور بإذن الله

اللهم أغفر له وارحمه ، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة ، اللهم أهلك الخونة .

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