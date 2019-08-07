نجل الرئيس المصري الأسبق يطلب من الحجاج الدعاء لوالده في يوم عرفة

قام نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بتوجيه طلب لحجاج بيت الله الحرام بالدعاء لوالده يوم عرفة.

حيث قال أحمد مرسي، النجل الأكبر لمرسي الذي توفي أثناء محاكمته قبل شهرين:

“إلى من وُفق هذا العام لرحلة الحج، لا تنسوا والدي من دعواتكم الطيبات يوم عرفة”.

وتابع عبر صفحته على فيسبوك:

“اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة”.

هذا توفي مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر أثناء محاكمته يوم 17 يونيو، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.