نجل مادورو: حجج الدفاع مبتكرة والادّعاء الأمريكي عاجز

أكد نيكولاس مادورو غيرا، نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن المحاكمة التي يواجهها والده تحمل دوافع سياسية، وأن النيابة الأمريكية لا تملك أي دليل يثبت ارتكاب مادورو الأب أو زوجته سيليا فلوريس أي جريمة.

وقال مادورو غيرا في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”: “لا يوجد أي شيء يُظهر أن مادورو وسيليا فلوريس ارتكبا أي جريمة”، موضحًا أن الدفاع طلب من القاضي إسقاط الدعوى، إلا أن الأخير رفض ذلك مؤقتًا، مطالبًا الحكومة الأمريكية بالبحث عن حل بديل في حال عدم إمكانية دفع الرسوم القضائية.

وأضاف غيرا: “حجج الدفاع كانت مبتكرة، بينما النيابة لم تقدم أي دليل ملموس. لذلك، نعمل الآن على تحديد استراتيجية الدفاع المقبلة”.

وكان محامو الدفاع قد طلبوا وقف الملاحقة الجنائية استنادًا إلى انتهاك الحق الدستوري في اختيار محام، بعد منع السلطات الأمريكية استخدام أموال فنزويلا لدفع أتعاب المحاماة نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد.

ورغم رفض محكمة أمريكية الأسبوع الماضي طلب الدفاع بإغلاق القضية، إلا أن المحكمة أشارت إلى أن “الادعاء أبدى حججًا غير معقولة”.

ويواصل الرئيس الفنزويلي الاحتجاز مع زوجته في نيويورك منذ 3 يناير، بعد عملية اعتقال أمريكية مفاجئة بتهم تتعلق بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، والتي ينفيها مادورو بشدة.

ويحتجز مادورو في سجن ببروكلين يصنف من أكبر سجون الولايات المتحدة، ويعرف بتدني ظروفه الصحية والثغرات الإدارية، حيث يقيم بمفرده في زنزانة دون إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو الصحف.

وأشار مصدر مقرب من الحكومة الفنزويلية إلى أن مادورو يمضي وقته في قراءة الإنجيل، ويلقب بعض السجناء بـ”الرئيس”، كما يُسمح له بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلته ومحاميه لمدة أقصاها 15 دقيقة لكل مكالمة.