نجل مادورو يكشف تفاصيل صادمة عن «احتجاز والده» في نيويورك

كشف نيكولاس مادورو غيرا، نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحتجز في الولايات المتحدة، أن والده يتواجد داخل زنزانة في أحد السجون بمدينة نيويورك، يتشاركها مع 18 نزيلاً آخرين، في تصريح جديد يعيد تسليط الضوء على ظروف احتجازه.

وأوضح مادورو غيرا، في مقابلة صحفية نشرتها مجلة “دير شبيغل” الألمانية، أن الزنزانة نفسها شهدت احتجاز مغني الراب الأمريكي “تيكاشي 6ix9ine” لفترة قصيرة، عقب انتهاكه شروط الإفراج المشروط، قبل نقله لاحقًا إلى مكان آخر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل الدولي حول قضية اعتقال الرئيس الفنزويلي، الذي جرى توقيفه في الثالث من يناير 2026 خلال عملية عسكرية أمريكية داخل الأراضي الفنزويلية، شاركت فيها أكثر من 150 طائرة، بحسب روايات إعلامية متداولة.

وبحسب نفس المعطيات، تم نقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى نيويورك، حيث يواجهان اتهامات تتعلق بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، على خلفية مزاعم باستخدام منصب الرئاسة لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

ومثل الزوجان أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك في الخامس من يناير، حيث نفيا جميع التهم المنسوبة إليهما بشكل قاطع، مؤكدين أن لا أساس قانونيًا أو واقعيًا لها.

وقال نجل الرئيس الفنزويلي، البالغ من العمر 35 عامًا، إن ما يجري يندرج ضمن “قضية ذات دوافع سياسية”، مضيفًا أن العائلة ترفض بشكل كامل الاتهامات المتعلقة بتجارة المخدرات أو الإرهاب، وتعتبرها محاولة لتشويه صورة الرئيس الفنزويلي.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار التصعيد في واحدة من أكثر القضايا السياسية حساسية بين فنزويلا والولايات المتحدة، وسط انقسام دولي حول طبيعة الاعتقال وما إذا كان يحمل أبعادًا قانونية بحتة أو يدخل في إطار الصراع السياسي.