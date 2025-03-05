«نجم الديربي» يحصد جائزة أفضل لاعب في قمة الريال وأتلتيكو

أعلن حساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة “ريال مدريد وأتلتيكو مدريد” التي أقيمت ضمن الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية.

وبحسب الدوري، “اختير الجناح البرازيلي لنادي ريال مدريد، رودريغو غوس، كأفضل لاعب في مباراة الريال أمام أتلتيكو مدريد”.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على منصة “إكس”، صورة لـ”رودريغو” وهو يحمل جائزة “رجل المباراة”، وأرفقها بتعليق: “موجود للمناسبات الكبيرة”، في إشارة إلى أدائه في لقاء هام ضد “أتلتيكو”.

وكان “رودريغو”، افتتح التسجيل لفريق “الريال” أمام “أتلتيكو” في الدقيقة الرابعة، ورد “أتلتيكو” بهدف التعادل عبر الأرجنتيني “خوليان ألفاريز” في الدقيقة 32، وبعد الاستراحة، منح المغربي إبراهيم دياز الفوز للميرينغي (2-1) بهدف في الدقيقة 55.

يذكر أن “مباراة الإياب ستقام الأربعاء المقبل على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

Made for the big occasion 👏#UCL pic.twitter.com/FB7YiobUOX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2025