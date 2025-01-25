نجم برازيلي مخضرم يغلق فصل «كرة القدم» في حياته

أعلن النجم البرازيلي فيليبي ميلو اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي اليوم الجمعة، وذلك بعد مسيرة رياضية استمرت لأكثر من عقدين، تميزت بالإنجازات والتألق على المستويين المحلي والدولي.

وقرر ميلو الاعتزال عن عمر يناهز 40 عاما بعد نهاية تعاقده مع فريقه فلومينينسي.

وقال ميلو في حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”: “اليوم أغلق أحد أهم فصول حياتي. مسيرتي كلاعب كرة قدم كانت سنوات مذهلة، مليئة بالمعارك والإنجازات”.

وعبر ميلو عن امتنانه العميق للجماهير التي دعمته طوال مسيرته، قائلا: ” أود أن أشكر جميع الأندية التي كان لي شرف اللعب لها، والجماهير التي كانت وقود رحلتي، وزملائي في الفريق، وكل الأشخاص الذين جعلوا هذه الرحلة ممكنة، وعائلتي التي آمنت بي دائما”.

وقد لعب ميلو في عدد من الأندية الكبيرة حول العالم، حيث بدأ مسيرته في البرازيل مع نادي فلامينغو قبل أن ينتقل إلى أوروبا وينضم إلى أندية مرموقة مثل يوفنتوس الإيطالي وإنتر ميلان وغلطة سراي التركي، كما لعب أيضا في الدوري الإسباني مع غرناطة ومايوركا.

وخلال مسيرته الحافلة، حقق ميلو العديد من الألقاب، منها بطولة الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وكأس تركيا وكأس السوبر التركي مع غلطة سراي.

على الصعيد الدولي، توج ميلو بكأس القارات 2009 مع المنتخب البرازيلي بالإضافة إلى مشاركته في كأس العالم 2010 مع “راقصي السامبا”.