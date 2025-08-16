نجم برشلونة يشكك في نزاهة الكرة الذهبية: لا أحد يفهم هذا الوضع!

واصلت الانتقادات الموجهة لجائزة الكرة الذهبية تصاعدها، حيث انضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، إلى قائمة المشككين في عدالة الجائزة، بعد تصريحات مماثلة أطلقها مؤخرًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي مقابلة مع قناة “بي بي سي”، أبدى ليفاندوفسكي استغرابه من طريقة اختيار الفائز بالجائزة، مشيرًا إلى أن فريقه برشلونة يضم أكثر من لاعب يستحق التتويج هذا العام، بالنظر إلى الأداء الذي قدمه الفريق طوال الموسم.

وقال المهاجم البولندي: “نعم، لدينا لاعبون مرشحون بقوة للفوز بهذه الألقاب، بالنظر إلى أدائنا الجماعي والفردي خلال الموسم”.

وأعرب ليفاندوفسكي عن تفضيله لجائزة “الأفضل” التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبرًا إياها أكثر عدالة من جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول”.

وأضاف: “لا أعرف أيهما أهم، لكن عليّ القول إن جائزة الفيفا أكثر عدالة، بينما تبدو الكرة الذهبية أكثر تجارية كما تعلمون”.

وعند سؤاله عما إذا كان يستحق التتويج بالكرة الذهبية سابقًا، أجاب بابتسامة ساخرة: “أيهما؟ لا أحد يفهم هذا الوضع، إنه جزء من كرة القدم و… شيء من السياسة”.

ويُذكر أن ليفاندوفسكي كان أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية عام 2020، بعد قيادته بايرن ميونخ لتحقيق ثلاثية تاريخية، تحولت لاحقًا إلى سداسية، إلا أن “فرانس فوتبول” قررت إلغاء الجائزة في ذلك العام بسبب تداعيات جائحة كورونا.