نجم «مانشستر سيتي» يثير رعب جمهوره.. ما السبب!

أثارت إصابة المهاجم النرويجي، إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، “مخاوف جدية بشأن احتمالية انتهاء موسمه بشكل مبكر، بعدما شوهد يرتدي حذاء واقيا على ساقه اليسرى ويستخدم العكازات للتنقل”.

وقعت الحادثة، “خلال مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومضيفه بورنموث، عندما بدأ هالاند المباراة بشكل قوي، حيث سجل الهدف رقم 30 له هذا الموسم بعد أن تصدى الحارس كيبا أريزابالاجا لركلة جزاء في الدقائق الأولى”.

ومع ذلك، تعرض اللاعب “لإصابة في الكاحل أجبرته على ترك الملعب بعد مرور ساعة من اللعب، واضطر هالاند للمغادرة وهو يعاني من ألم واضح، مما أثار القلق حول خطورة الإصابة”.

وبعد المباراة، “شوهد هالاند وهو يتوجه بحذر نحو حافلة الفريق مستخدما العكازات ويرتدي حذاء واقيا، ما زاد من التكهنات حول مدى تأثير هذه الإصابة على استمراره في المباريات المتبقية هذا الموسم”.

وذكرت وسائل إعلامية أن “هالاند أحد الركائز الأساسية لفريق مانشستر سيتي، حيث سجل 30 هدفا حتى الآن هذا الموسم، وغيابه قد يكون ضربة قوية للفريق، خاصة مع وجود تحديات كبيرة، مثل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا”.

ولم يصدر “أي بيان رسمي من مانشستر سيتي، حول طبيعة الإصابة أو الفترة الزمنية التي قد يحتاجها هالاند للتعافي”.

Erling Haaland left Vitality Stadium in a walking boot 🤕 pic.twitter.com/2GSlDNcX25 — ESPN FC (@ESPNFC) March 30, 2025