نجم مانشستر سيتي يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الإنجليزي كايل ووكر نجم فريق مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة، ويتطلع الأهلي السعودي إلى ضم نجم مانشستر سيتي كايل ووكر الذي يعتبره هدفا رئيسا للفريق.

ولا زال يتبقى في عقد ووكر مع نادي مانشستر سيتي موسمين آخرين، حيث ينتهي عقد الظهير الإنجليزي مع ناديه بشكل رسمي في 30 يونيو عام 2026.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” من المتوقع أن يطلب مانشستر سيتي نحو 20 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن ووكر الذي لا يزال لديه عامان في عقده لكن هذا الرقم لن يثني الأهلي السعودي الذي يضم بالفعل النجم السابق للسيتي رياض محرز.

وكانت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية قالت إن رياض محرز أوصى إدارة ناديه بالدخول في مفاوضات مع كايل ووكر إذ يرغب اللاعب الجزائري في تكرار تجربة اللعب مع زميله مرة أخرى من خلال بوابة “الراقي” حيث تزامل ووكر مع محرز بين صفوف السيتي على مدار 5 سنوات.

وكان ووكر انضم إلى مانشستر سيتي من توتنهام في صيف 2017 وكان لاعبا أساسيا في عهد بيب غوارديولا، إذ فاز ووكر بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا كجزء من الثلاثية في 2023، إلى جانب فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وأربع مرات بكأس الرابطة الإنجليزية.