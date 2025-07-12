نجوم العرب يقتربون من الذهب.. ديمبيلي يعتلي القمة وصلاح وحكيمي ضمن العشرة الأوائل

اقترب موعد الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وسط ترقب كبير من عشاق كرة القدم حول العالم، وتكهنات متصاعدة حول هوية اللاعب الذي سيخطف اللقب الأهم على الصعيد الفردي.

وفي سياق السباق المحتدم، كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية نتائج استطلاع رأي غير رسمي أجراه عدد من الصحفيين الرياضيين الدوليين، لتحديد أبرز اللاعبين في موسم 2024/2025، بناء على الأداء الفردي، البطولات المحققة، والروح الرياضية.

جاء الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان في صدارة التصويت بـ155 نقطة، بعد موسم استثنائي ساهم فيه بتتويج فريقه بأربع بطولات كبرى: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر المحلي، ودوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يعزز موقعه في المنافسة خلال نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي، الأحد.

في المركز الثاني، حل الشاب الإسباني لامين جمال (18 عاماً) نجم برشلونة بـ127 نقطة، بعد موسم مبهر أكّد فيه مكانته كواحد من أبرز المواهب الصاعدة على الساحة الأوروبية.

احتل البرتغالي فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، المركز الثالث برصيد 100 نقطة، بفضل أدائه الحاسم ودوره المحوري في تحقيق التوازن بين الخطين الهجومي والدفاعي في الفريق الفرنسي.

كما احتل المغربي أشرف حكيمي المركز الرابع بـ62 نقطة، مستفيداً من أدائه المتوازن ومشاركته في نجاحات باريس سان جيرمان المحلية والقارية.

أما المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فجاء خامساً بـ52 نقطة، في ظل استمرار تأثيره التهديفي رغم تراجع نتائج “الريدز” في البطولات الكبرى، لا سيما دوري أبطال أوروبا.

الترتيب الكامل للاستطلاع:

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) – 155 نقطة

لامين جمال (برشلونة) – 127 نقطة

فيتينيا (باريس سان جيرمان) – 100 نقطة

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – 62 نقطة

محمد صلاح (ليفربول) – 52 نقطة

نونو مينديش (باريس سان جيرمان) – 36 نقطة

كيليان مبابي (ريال مدريد) – 25 نقطة

جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – 22 نقطة

رافينيا (برشلونة) – 16 نقطة

بيدري (برشلونة) – 15 نقطة

ومن المقرر أن يُقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، في مسرح “دو شاتليه” بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط منافسة شديدة قد تحسمها التفاصيل الأخيرة من الموسم، وفي مقدمتها نهائي كأس العالم للأندية.