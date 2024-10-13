«نجوى بن شتوان» في خطوة جديدة نحو العالمية

أعلنت الكاتبة والروائية الليبية الدكتورة نجوى بن شتوان، عن خطوة جديدة نحو العالمية لروايتها “زرايب العبيد”، وذلك بتوقيعها عقد ترجمة للرواية إلى اللغة الفرنسية مع دار النشر الفرنسية المرموقة “فيليب راي”.

يذكر أن رواية “زرايب العبيد”، “صدرت في طبعتها الأولى عن عن دار الساقي في لندن العام 2016م، وكانت ضمن القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2017م أو البوكر العربية”، وتتناول الرواية قصة مؤثرة تكشف عن جوانب مظلمة من تاريخ العبودية في ليبيا، وتثير تساؤلات حول الهوية والجذور.

ودار فيليب راي، “هي دار نشر فرنسية مستقلة، أنشأت في العام 2002، وهي مهتمة بالآداب الأجنبية وتقديمها مترجمة للغة الفرنسية”.

والجدير بالذكر أنه “سبقت هذه الترجمة، ترجمة رواية “زرايب العبيد” إلى اللغات؛ الإيطالية والإنكليزية”.

ونجوى بن شتوان، هي أكاديمية وروائية ليبية تكتب القصة القصيرة والرواية، وتتمتع بسيرة أدبية حافلة بالإنجازات، حيث حازت على عدة جوائز منها جائزة جون فانتي الإيطالية لعام 2023، وصدرت لها 5 روايات وعدة مجموعات قصصية، ووصلت روايتها “زراريب العبيد” للقائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية العالمية “البوكر” عام 2017، ووصلت روايتها “كونشيرتو قورينا إدواردو” القائمة القصيرة لجائزة البوكر عام 2023.