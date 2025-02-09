«نجوى كرم» تثير جدلاً.. وسيناتور أمريكي ينشد: «ارفع رأسك فوق أنت سوري حر»

تصدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعت الماصية، بعد تداول فيديو يظهر “سقوطها على المسرح”، خلال حفل غنائي في العاصمة الهولندية امستردام بحضور جماهيري كبير، وسط انتقادات لها بخصوص “العلم السوري الجديد”.

وبحسب ما نقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “ظهر في الفيديو، “تفاعل المطربة اللبنانية على المسرح مع الحضور، وفرقة الدبكة التي تقف خلفها، قبل أن تتعثر بفستانها الطويل وتسقط على ظهرها، وسرعان ما اندفعت سيدة إلى الفنانة اللبنانية وساعدتها في النهوض”.

ولم يقف جدل “شمس الأغنية اللبنانية” عند ذلك، “ففي موقف آخر خلال الحفل، طلب أحد الحاضرين من الفنانة “كرم”، أن ترفع العلم السوري الجديد “علم الثورة الأخضر” لترد كرم بعد لحظات، برفعها العلمين السوري الجديد واللبناني قائلة: “نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد”، وتظهر لقطات مصورة وهي حاملة علم الثورة السوري والعلم اللبناني خلال الحفل”.

هذا “وأثارت طريقة طلب الشاب للفنانة برفع العلم، غضب نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي، وعلق حساب: “ما فهمت ليه بدو يرميلا العلم ويفرض عليها ترفعو؟ هي فنانة شغلتها تغني وانت شغلتك تروح تسمع وتستمتع مش رايحة تفقع خطاب سياسي ولا رايحة تشارك بالقمة العربية”، وقال آخر:” ايمتى بدنا نخلص من قصة الأعلام”.

لحظة سقوط نجوى كرم عالمسرح بحفلتها في امستردام 💔! pic.twitter.com/be5cl5EC4J — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 8, 2025

بيطلعلك كم واحد هربان من سنين ع أوروبا

بس لحتى ما يخدم جيش وبيروح بيعرض عضلاته بالحفلات وكل ما شافو فنان عربي اجا ع البلد وعمل حفله بنطولك كم شخص من جماعة جوجو وبصيرو يفرضو ع الفنان انه يحمل العلم داع.

وإذا ما حمل العلم بصير شبيحة انتو ايمت راح تصيرو بشر !#نجوى_كرم_في_امستردام pic.twitter.com/bVW87nShE4 — فـّاتّـنـّ / 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒏 🦋🫀 (@fatenhadid) February 9, 2025

مافهمت ليه بدو يرميلا العلم ويفرض عليها ترفعو؟ هي فنانة شغلتها تغني وانت شغلتك تروح تسمع وتستمتع مش رايحة تفقع خطاب سياسي ولا رايحة تشارك بالقمة العربية #نجوى_كرم_في_امستردام #نجوى_كرم pic.twitter.com/dBwJcbGyou — HOT NEWS (@NewsGherChekel) February 9, 2025

مشادة كلامية بين #نجوى_كرم وأحد الحاضرين الذي أمرها برفع العلم السوري الجديد!



أيمتى بدنا نخلص من قصة الأعلام ! #NajwaInAmsterdam pic.twitter.com/KPMizG8DYZ — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) February 9, 2025

سيناتور أمريكي ينشد داخل الكونغرس: “ارفع رأسك فوق أنت سوري حر”

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “دبكة شامية” بمشاركة النائب الجمهوري “جو ويلسون”، داخل ‎الكونغرس الأمريكي، وأظهر مقطع الفيديو، عددا من السوريين يحملون النائب الجمهوري “جو ويلسون”، ويغنون “ارفع رأسك فوق أنت سوري حر”.

وظهر “ويلسون”، في مقاطع فيديو محمولا على الأكتاف أثناء ترديد السوريين الحاضرين للهتاف الذي انتشر بشكل كبير “ارفع راسك فوق أنت سوري حر” والذي غناه الفنان السوري “أحمد القسيم” والنجمة السورية “أصالة نصري”.

هذا “وجاءت الاحتفالية بالنائب “ويلسون” خلال مؤتمر “حقبة سوريا الجديدة” الذي نظم في إحدى قاعات الكونغرس الأمريكي لمناقشة الشأن السوري بمشاركة العشرات من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، ونشر النائب “جو ويلسون” عبر حسابه على منصة “إكس” مقطع فيديو مع تعليق قال فيه: “ممتن لتشريفي من قبل السوريين الأمريكيين الوطنيين اليوم، “ارفع راسك فوق أنت سوري حر”.

Grateful to be honored by these Syrian American patriots today.



Raise your head up high, you are a free Syrian!



ارفع راسك فوق انت سوري حر pic.twitter.com/Ed9fZrZJeo — Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 7, 2025