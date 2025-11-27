«نحتاج إلى التعبئة».. ماكرون يعلن إطلاق خدمة عسكرية في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن إطلاق مشروع وطني للخدمة العسكرية الطوعية، يبدأ تطبيقه تدريجيًا اعتبارًا من الصيف المقبل، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية وسط تصاعد التوترات الأمنية.

وقال ماكرون في خطاب حول المشروع: “سيتم إنشاء خدمة وطنية جديدة تدريجيًا في الصيف المقبل، وستكون عسكرية بحتة وطوعية. لا يمكننا العودة إلى زمن التجنيد الإلزامي، لكننا بحاجة إلى التعبئة”.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الخدمة العسكرية التطوعية ستستقطب ما بين 10 إلى 50 ألف شاب سنويًا، وستستمر لمدة تصل إلى 10 أشهر، مع منح المشاركين تعويضًا ماليًا بمئات اليوروهات.

ويأتي هذا المشروع بعد أن علّقت فرنسا التجنيد الإلزامي عام 1997 في عهد الرئيس جاك شيراك، ويأتي في سياق الاهتمام الأوروبي بتعزيز القدرات الدفاعية، خصوصًا بعد أن أشار ماكرون في قمة العشرين إلى حالة عدم اليقين الأمنية وتصاعد التوترات الدولية، مؤكّدًا ضرورة أن تكون فرنسا أمة قوية بجيش قادر على الردع والفاعلية في أي مواجهة محتملة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز قدرات الدفاع الوطني الفرنسي بعد سنوات من التخلي عن التجنيد الإلزامي عام 1997. ويستهدف المشروع إشراك الشباب في برامج عسكرية وطنية قصيرة المدى، بهدف تعزيز الانضباط والتدريب العسكري، إضافة إلى دعم الاستجابة الطارئة للأزمات الأمنية.

ويعكس المشروع التوجه الفرنسي الحالي نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية في ظل تصاعد التوترات الدولية وعدم اليقين الأمني، كما أشار ماكرون في قمة العشرين مؤخرًا.

وألغت فرنسا التجنيد الإلزامي في عام 1997 خلال رئاسة جاك شيراك، واعتمدت على جيش محترف ومتطوع. إلا أن التطورات الأمنية الإقليمية والدولية دفعت الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في برامج الخدمة الوطنية، هذه المرة بشكل طوعي ومؤقت، لتعزيز الانضباط العسكري واستعداد القوات الوطنية.