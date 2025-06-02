نحو تحسين الخدمة.. مشروع ضخم غرب طرابلس يحظى بدعم الشرطة الكهربائية

عُقد اجتماع بمقر الإدارة العامة للشرطة الكهربائية، برئاسة عميد علي الغراري مدير الإدارة، وبحضور رئيس مكتب متابعة الفروع، ورئيس قسم التحقيق، ورئيس فرع الإدارة بمنطقة الجفارة، إضافة إلى فريق من الشركة العامة للكهرباء.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ناقش الاجتماع سير تنفيذ مشروع خط الكهرباء بقدرة 400 ك.ف في منطقة غرب طرابلس، حيث تم استعراض أبرز التحديات والعراقيل التي تواجه الفرق الفنية الميدانية التابعة للشركة العامة للكهرباء، وبحث سبل معالجتها لضمان سير العمل بسلاسة.

وأكدت الإدارة على أهمية التنسيق المشترك وتكثيف الجهود لتذليل الصعوبات، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروع الاستراتيجي وتحقيق أهدافه في دعم الشبكة العامة وتحسين الخدمة الكهربائية للمواطنين.