نحو تغيير جذري في التعليم.. مقترح بإلغاء امتحانات «الشهادة الإعدادية»

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن مناقشة مقترح يقضي بإلغاء الشهادة الإعدادية كمحطة امتحانية وطنية، في إطار خطة أوسع لتطوير منظومة التعليم العام في البلاد.

ويهدف المقترح إلى تحويل الصف التاسع (الشهادة الإعدادية) إلى سنة دراسية عادية تُصنّف ضمن “مرحلة النقل”، بحيث يُقيَّم الطالب وفق أدائه السنوي في المدرسة دون الحاجة لاجتياز امتحانات وطنية موحّدة، وينتقل مباشرة إلى المرحلة الثانوية بناءً على تقويم داخلي.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التوجه إلى:

تخفيف الضغط النفسي المرتبط بالامتحانات الوطنية

تعزيز أساليب التقييم المستمر بدلًا من التركيز على الامتحان النهائي

تمكين المؤسسات التعليمية من أداء دور أكبر في متابعة تقدم التلاميذ

إتاحة الفرصة لعملية إصلاح شاملة للمناهج وتدريب الكوادر التربوية

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لمواكبة الأنظمة التعليمية الحديثة المعتمدة في العديد من الدول، والتي تعطي الأولوية للتقييم التكويني والتفاعل داخل البيئة المدرسية.

ومن المتوقع أن تثير هذه المقترحات نقاشًا واسعًا في الأوساط التعليمية والمجتمعية، لا سيما فيما يتعلق بضمان العدالة في التقييم وضبط جودة المخرجات التعليمية قبل الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

ولم تُعلن الوزارة بعد عن موعد نهائي لاعتماد القرار أو آليات تنفيذه، لكنها أكدت أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والتشاور مع الخبراء والمختصين.

