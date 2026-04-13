نحو جيش أكثر جاهزية… تعاون ليبي تركي بمجالات «التدريب والتأهيل»

في إطار تعزيز التعاون العسكري الدولي، عُقد اليوم في مكتب رئيس الأركان العامة اجتماع عسكري رفيع المستوى في العاصمة طرابلس، جمع بين رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، ونائب رئيس الأركان العامة لجمهورية تركيا الفريق أول ركن لافنت أرجون، بحضور أمين عام رئاسة الأركان العامة الفريق عادل ارحومه وعدد من كبار الضباط.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير التعاون العسكري المشترك بين الجيشين الليبي والتركي، مع التركيز على دعم جهود تحديث المؤسسة العسكرية الليبية ورفع جاهزيتها وفق أسس مهنية حديثة.

كما أكد الطرفان أهمية توسيع برامج التدريب العسكري، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر الليبية والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات التأهيل والتخطيط العسكري، إضافة إلى مناقشة أوضاع الطلبة الليبيين الدارسين في الكليات العسكرية التركية ودعم مسيرتهم التعليمية والتدريبية.

وتناول الاجتماع كذلك الترتيبات النهائية لانطلاق تمرين “فلنتلوك” المشترك، المقرر تنظيمه في مدينة سرت، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات القتالية ورفع مستوى التنسيق الميداني بين القوات المشاركة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز الشراكات العسكرية الدولية وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار ورفع كفاءة المؤسسة العسكرية الليبية.