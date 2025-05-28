نحو دولة رقمية موحدة.. الداخلية تبحث تطوير «البيانات الوطنية»

شارك مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للمعلومات، ضمن إطار التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة لتعزيز وتطوير منظومات البيانات الوطنية.

وناقش الاجتماع آليات اعتماد دليل موحد للمدخلات والمخرجات لكافة الجهات الحكومية، وربطه بالقاعدة الوطنية للبيانات، بما يعزز من جودة المعلومات ويوحد مصادرها، ما يسهم في دعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومحدثة.

ويأتي هذا التعاون في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ التخطيط القائم على البيانات، بما يضمن رسم سياسات أكثر واقعية، وتحقيق نتائج فعالة تلبي احتياجات الدولة والمواطن على حد سواء.