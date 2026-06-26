نحو شراكة رقابية متقدمة.. مباحثات ليبية فرنسية في «مكافحة الفساد»

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أن رئيس الهيئة عبد الله قادربوه عقد لقاءً في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس مع مستشار الرئيس الفرنسي بول سولير، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات المؤسسية بين البلدين.

وبحسب الهيئة، تناول اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب مناقشة آليات تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية في المجال الرقابي، وتعزيز الشراكة في الملفات المرتبطة ببناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة.

كما بحث الجانبان فرص توسيع مجالات التعاون الفني والمؤسسي بما يدعم جهود الإصلاح الإداري ويسهم في تطوير منظومات الرقابة والحوكمة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ قيم الشفافية في العمل العام.

وتأتي هذه المباحثات في سياق توجه هيئة الرقابة الإدارية نحو تعزيز علاقاتها مع المؤسسات الدولية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة في مجالات الرقابة والحوكمة ومكافحة الفساد.

تشكل الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد من أبرز الملفات المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارات العامة، فيما يمثل تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية إحدى الأدوات المعتمدة لتطوير المنظومات الرقابية وتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.