نحو مئة ضحيّة.. عواصف رعدية وصواعق قاتلة في الهند والنيبال

قتل أكثر من 69 شخصًا، خلال الأسبوع الجاري، جراء عواصف رعدية عنيفة ضربت ولاية بهار الهندية ومناطق مجاورة في نيبال.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بهار، بأن “61 شخصًا لقوا مصرعهم، بسبب الصواعق والفيضانات المفاجئة، فيما أعلنت السلطات في نيبال، عن مقتل 8 أشخاص إثر صواعق يومي”.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الهندية “هطول أمطار غزيرة جديدة على ولاية بهار، اليوم السبت، ما يزيد مخاطر تكرار الكارثة”.

هذا وتؤدي الصواعق والفيضانات إلى مقتل آلاف الأشخاص سنويًا، وحذّر خبراء من أن التغير المناخي يتسبب في تزايد هذه الظواهر الجوية القصوى، وفي العام الماضي، أدى ارتفاع حالات الصواعق القاتلة في الهند، إلى مقتل نحو 1900 شخص خلال عام واحد فقط”.

وكشف باحثون من جامعة فاكير موهان في ولاية أوديشا، “عن تسجيل 101,309 حالات وفاة بسبب الصواعق في الهند، بين أعوام 1967 و2020”.

🇮🇳🌧 Debris Flow in Tharali, Chamoli District, Uttarakhand, India — April 9, 2025



💧 After several days of scorching heat, heavy rainfall struck the Tharali area in Chamoli district, Uttarakhand, causing significant damage. The intense downpour triggered a sudden debris flow… pic.twitter.com/v6jPDhY4PV — Global Crisis (@_GlobalCrisis_) April 11, 2025

Nalanda, Bihar: A sudden storm accompanied by heavy rain caused major destruction in Nagwan village. A massive Peepal tree collapsed on the Devi Sthan temple, resulting in multiple fatalities. Several women and children are feared to be trapped. Local residents have initiated… pic.twitter.com/o30ZVE9Rsr — IANS (@ians_india) April 10, 2025