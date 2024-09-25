«نحو مدن نفطية ذكية».. اتفاقيات تعاون بين الوطنية للنفط وشركات الاتصالات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أنه سعياً لتحويل المدن النفطية إلى مدن ذكية، وبهدف تطوير البنية التحتية للقطاع، تم توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات الاتصالات المحلية “المدار، ليبيانا، وهاتف ليبيا”، تحت شعار “نحو مدن نفطية ذكية”.

وأكدت المؤسسة في بيان على صفحتها الرسمية، أن هذه الاتفاقيات “تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في المدن النفطية بدمج أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحسين كفاءة العمليات النفطية وتعزيز استدامة الإنتاج”.

وأضافت المؤسسة، “تعكس هذه الشراكات الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الاتصالات في تسهيل عمليات التحكم والإدارة الذكية للموارد، مما يعزز استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يُعد الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني”.

بدوره، أشار عضو مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار، خلال كلمته، إلى أن هذه الاتفاقيات “نقلة نوعية في التعاون بين قطاعي النفط والاتصالات”، مؤكدًا أن “التحول الرقمي سيلعب دورا محوريا في تطوير القطاع وتعزيز مكانته محليا ودوليا، موضحا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة سيقلل التكاليف التشغيلية ويزيد الإنتاجية”.

من جانبها، عبّرت شركات الاتصالات عن استعدادها الكامل لتقديم “الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح هذه المبادرات”، مشيرة إلى أن “تكنولوجيا الاتصالات ستعزز القدرة على التحكم الفوري وتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالإنتاج النفطي”.