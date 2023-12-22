نحو مشاركة فاعلة في الانتخابات.. اختتام ورشة عمل لذوي الإعاقة

اختتمت المفوضية العليا للانتخابات أمس، ورشة العمل التي نظمتها وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية، بالتنسيق مع مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار “نحو مشاركة فاعلة في الانتخابات البلدية”.

وبحسب المكتب الإعلامي للمفوضية، استهدفت الورشة – التي استمرت ليومين- مجموعة من المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والنشطاء في المجال الحقوقي على مستوى ليبيا، بالإضافة لأصحاب المصلحة من الجهات العامة.

وخلال اليوم الختامي، ناقش المتدربون مجموعة من المحاور المهمة، بما في ذلك التسجيل في سجل الناخبين، وحملات التوعية الانتخابية، وأقيمت جلسة حوارية عن المشاركة في الانتخابات البلدية.

ونفذ المتدربون محاكاة لعملية الاقتراع، وذلك بهدف تعريفهم بالإجراءات المتبعة في يوم الاقتراع، وقدموا مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.