نحو ٤٥ ألف قتيل حتى الآن.. إسرائيل تعلن قتل 8 قادة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، “مقتل 8 من عناصر حركة “حماس” في غزة، من بينهم قائد شغل منصب رئيس القسم في مقر الإنتاج التابع للمنظمة”.

وقال الجيش في بيان: “خلال الأسبوع الماضي، شنت طائرات سلاح الجو هجوما موجها وبتوجيهات استخباراتية من الشاباك والقيادة الجنوبية، على مبنى استخدم في الماضي كمدرسة في غزة”.

وأضاف: “الجيش وجهاز الشاباك قضيا على رئيس أحد أقسام الإنتاج في “حماس” وقائد إحدى سرايا كتيبة الزيتون، إلى جانب عدد من المخربين الآخرين لدى عملهم داخل مبنى أستخدم في الماضي كمدرسة في مدينة غزة”.

وأشار الجيش إلى أن “عمار دلول” كان يعمل رئيسًا لأحد أقسام ركن الإنتاج التابع “لحماس” وشكل مركز خبرات هام فيها، وجهاد ياسين، وهو قائد سرية تابعة لكتيبة الزيتون ، فقد انخرط في نشاطات هجومية ضد قوات الجيش المناوِرة في الميدان”.

وبحسب بيان الجيس فإن “الاستهداف قد أسفر عن تصفية ستة عناصر آخرين من “حماس” آخرين، من بينهم يحيى مسعود محمد أشقر، عنصر في “حماس” وشارك في “اقتحام الأراضي الإسرائيلية في 7 من أكتوبر”.

ووفقا للبيان من بين العناصر “كمال صابر سليم عرفات، محمد محمد أكرم أعرج، وعماد عوني إبراهيم ريانينتمون للجناح العسكري لـ”حماس”، ولؤي فايز حسين علي، قائد فصيلة في “حماس”، ورائد سمير مسعود خرازين، ينتمي إلى جهاز الأمن الداخلي التابع لـ”حماس”.

هذا “ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفر الهجوم الإسرائيلي حتى الآن، عن سقوط نحو 45 ألف قتيل و107 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا”.