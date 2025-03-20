نحو 100 قتيل خلال ساعات.. غارات إسرائيلية «عنيفة» على غزة والجيش يبدأ عمليّة برية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، “بدء عملية عسكرية برية محددة وسط قطاع غزة وجنوبه”.

وقال الجيش: “إن العملية تهدف إلى “توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه، كما حظر الجيش الإسرائيلي، حركة سكان قطاع على محور صلاح الدين، بين شمال قطاع غزة وجنوبه وبالعكس”، وقال إن “التحرك من الشمال إلى الجنوب يسمح فقط عبر طريق الرشيد”.

في السياق، قتل وأصيب عشرات الفلسطنيين إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، بغارات إسرائيلية متواصلة على شمال قطاع غزة وجنوبه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية الخميس.

ووفقا للمصادر، أدت الغارات إلى “سقوط 71 شهيدا بمناطق مختلفة من القطاع”.

ففي جنوب القطاع، “قتل 20 شخصا وأصيب العشرات وفقد آخرون جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف عددا من المنازل شرق مدينة خان يونس”.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوكالة فرانس برس “إن الغارات استهدفت 6 منازل شرق المدينة”.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية “أحزمة نارية على مدينة رفح، واستهدفت أرض زراعية في منطقة العقاد، بصاروخ استطلاع”.

شمالا، “قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة أبو نصر في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بأن “14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عدد كبير من الأشخاص جراء القصف الإسرائيلي لبيت عزاء لإحدى العائلات غرب مدينة بيت لاهيا”، فيما قال الدفاع المدني في غزة :”إن جميع القتلى هم من عائلة واحدة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أن “قواته بدأت عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها”، مشيرا إلى أنه “خلال العملية سيطرت القوات ووسعت سيطرتها المتجددة على وسط محور نتساريم”.

وكانت إسرائيل “استأنفت، فجر الثلاثاء، عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع، وتسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، “بمقتل وإصابة أكثر من ألف شخص، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع”.

من جانبها، اتهمت حركة “حماس” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، “إن هناك خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة، لكن فرصة نجاحها “تتضاءل بسرعة”.

“القسام” تعلن استهداف تل أبيب برشقة صاروخية

أعلنت كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس، الخميس”، أنها أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأضافت كتائب القسام في بيان: “قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90 ردا على المجازر بحق المدنيين”.

أهالي الرهائن غاضبون

أصدر منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بيانا اتهموا فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “بتعريض حياة ذويهم للخطر”.

وفي بيان شديد اللهجة صادر عن منتدى عائلات الرهائن، “اتهم أهالي المحتجزين نتنياهو وحكومته بـ”تجاهلهم وتعريض حياة ذويهم للخطر”.

ووفقا للعائلات، “كان من المفترض أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني ​​مساء الخميس “لمناقشة مصير الرهائن المعرضين حاليا لخطر الموت والاختفاء داخل أنفاق حماس في غزة”.

وجاء في البيان: “طالبت العائلات في بداية الأسبوع، وطوال الأشهر الماضية، بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء والحكومة”، لكن “لا تعليق ولا رد”.

هذا “وأتى البيان بعد تقارير تفيد أن الحكومة الإسرائيلية أجلت اجتماعا مقررا لمناقشة مقترحات بشأن اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن، من أجل اجتماع آخر لبحث إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وأعلن مكتب نتنياهو، أنه سيجري تصويتا على إقالة بار مساء الخميس”.