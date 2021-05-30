نحو 170 مليون إصابة كورونا وأكثر من 3.5 مليون وفاة حول العالم

تقترب إصابات فيروس كورونا المستجد، في كافة أنحاء العالم، من تجاوز حاجز الـ170 مليون إصابة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 169 مليونًا و785 ألفًا و879 حالة، بحسب جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

وأفادت الجامعة، بأن إجمالي الوفيات في العالم وصل إلى 3 ملايين و530 ألفًا و159 حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” ووكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، عن إعطاء أكثر من مليار و600 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا.