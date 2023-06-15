نحو 4 آلاف حاج ليبي يصلون الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 15 يونيو 2023 - 11:00 | آخر تحديث: 15 يونيو 2023 - 10:54 نُشر: الخميس، 15 يونيو 2023 - 11:00
ليبيا
وصول نحو 4 آلاف حاج ليبي إلى مكة المكرمة حتى مساء الأربعاء

أفاد عضو اللجنة الإعلامية بالبعثة الليبية المرافقة للحجيج حاتم محارب بوصول نحو 4 آلاف حاج ليبيّ عبر 16 رحلة إلى الأراضي المقدسة حتى مساء الأربعاء.

محارب وفي إيجاز صحفي ذكر أنّ تفويج الحجيج يسير بشكل طبيعي وسلس، بداية من استقبالهم في مطار جدة وترحيلهم أفواجا إلى مكة المكرمة.

وأكّد عضو اللجنة الإعلامية بالبعثة الليبية المرافقة للحجيج حاتم محارب أنّ جميع الحجاج يتمتعون بصحة جيدة دون أي مشاكل، بحصب قوله.

وفي سياق متصل، اجتمع رئيس مكتب حجاج ليبيا ولجنة المشاعر مع شركة رواف منى لعرض الترتيبات اللازمة لأيام المشاعر من أجل توفير أفضل وأيسر السبل لراحة حجاج بيت الله الحرام.

آخر تحديث: 15 يونيو 2023 - 10:54
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