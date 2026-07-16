نحو 7 ملايين لتر بنزين في يوم واحد.. منظومة الوقود تستعيد «وتيرتها الطبيعية»

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار عمليات سحب البنزين من ميناء طرابلس البحري بوتيرة مستقرة، مع اقتراب الكميات المسحوبة من المعدلات اليومية الطبيعية المعتمدة للتوزيع في السوق المحلي.

وأوضح المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن البيانات الرسمية الخاصة بمسحوبات شركات التوزيع ليوم الخميس 16 يوليو 2026 أظهرت استمرار تنفيذ عمليات الإمداد وفق المخصصات المحددة لكل شركة، بما يضمن انتظام عملية التزويد.

وبلغ إجمالي كميات البنزين المسحوبة حتى الساعة 18:42 نحو 6 ملايين و670 ألف لتر، موزعة بين شركات التوزيع والجهات المستفيدة وفق البرنامج التشغيلي المعتمد.

وجاء توزيع الكميات المسحوبة على النحو التالي:

شركة ليبيا نفط: مليون و640 ألف لتر.

شركة الراحلة: مليون و350 ألف لتر.

شركة الشرارة: مليون و410 آلاف لتر.

شركة الطرق السريعة: 480 ألف لتر.

شركة الثقة: 720 ألف لتر.

شركة البريقة: مليون و60 ألف لتر.

جهات عامة: 10 آلاف لتر.

وأكدت شركة البريقة أن منظومة الإمداد تواصل تنفيذ التزاماتها التشغيلية، عبر توفير الكميات المخصصة لشركات التوزيع وفق الخطة المعتمدة، بما يدعم استقرار عمليات التزويد وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشارت المؤشرات التشغيلية إلى اقتراب معدلات توزيع البنزين من مستوياتها اليومية المعتادة، مع استمرار تنفيذ المخصصات المقررة للشركات وفق البرنامج الموضوع، بما يعزز عودة الإمدادات إلى نسقها الطبيعي.

هذا وتتابع شركة البريقة لتسويق النفط عمليات تزويد السوق الليبي بالمحروقات عبر تنظيم عمليات التوزيع بين شركات الوقود العاملة، في إطار خطط تشغيلية تهدف إلى ضمان توفر المنتجات النفطية واستقرار الإمدادات للمواطنين.