أطلقت جمعية الهلال الأحمر الليبي، نداء إنساني لمساعدة المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية.

وذكرت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المهاجرون على الحدود الليبية التونسية يُعانون من وضع إنساني حرج، فهم يعيشون في ظروف قاسية ويحتاجون إلى الحماية والغذاء والدواء.

ولمساعدة هؤلاء المهاجرين في هذه الظروف الصعبة، أطلقت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي نداءً للإغاثة الإنسانية الشاملة والموحدة، بالشراكة مع منظمة “يونيسف” ضمن مشروع “الاستجابة الطارئة” وتعاونت مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم خدمات إنسانية طارئة من خلال فرق الهلال الأحمر في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس، وذلك بالإضافة إلي عملها مع الشركاء الأساسيين من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا.

ودعت جمعية الهلال الأحمر الليبي إلى التكاثف لمساعدة هؤلاء الأشخاص في هذه الظروف الصعبة.