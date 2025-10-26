نداء عاجل من أمن طرابلس: تابعوا اللقاء عبر التلفاز حفاظاً على السلامة

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم، عن اكتمال الطاقة الاستيعابية لملعب طرابلس الدولي قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها فريق الأهلي طرابلس ونهضة بركان المغربي، حيث امتلأت كافة مدرجات الملعب بالجماهير الداعمة للفريق، دون وجود أي مقاعد إضافية متاحة لاستقبال مزيد من المشجعين.

وأوضحت المديرية في بيان عاجل أنّ كوادرها الأمنية داخل ومحيط الملعب قامت بإيقاف عملية إدخال الجماهير بعد بلوغ العدد الحد الأقصى المسموح به، وذلك حفاظاً على النظام العام وضمان سلامة الجميع.

وجّهت المديرية نداءً إلى جماهير الأهلي التي لم تتمكن من الدخول من أجل العودة إلى منازلهم ومتابعة مجريات اللقاء عبر شاشات التلفاز، تجنباً للازدحام والمخاطر المحتملة بالقرب من بوابات الملعب.

وجددت مديرية أمن طرابلس التأكيد على أنّ حماية وسلامة الجمهور تأتي في مقدمة أولوياتها خلال جميع الفعاليات الرياضية، مؤكدة استمرار انتشار عناصر الأمن لتأمين محيط الملعب وتهيئة أجواء آمنة لكافة الحضور.

ويشهد الملعب حضوراً جماهيرياً غفيراً يعكس حجم الشغف والدعم الذي تحظى به كرة القدم الليبية والنادي الأهلي على وجه الخصوص في مثل هذه المناسبات الكروية الكبيرة.