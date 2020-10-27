نداء فرنسا لمغتربيها في الدول الإسلامية: تحسبوا لردود الفعل على الرسوم المُسيئة

دعت فرنسا مواطنيها المقيمين بعدة دول ذات غالبية من المسلمين أو المسافرين إليها لأخذ احتياطات أمنية إضافية وسط تصاعد موجة الغضب من عرض الرسوم المسيئة للنبي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ في مدرسة فرنسية.

ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء نصيحة جديدة للمواطنين في إندونيسيا وبنغلاديش والعراق وموريتانيا بتوخي الحذر.

كما أصدرت السفارة الفرنسية في تركيا نصيحة مماثلة لمواطنيها المقيمين في البلاد.

وقالت التوجيهات الفرنسية إن على المواطنين الفرنسيين الابتعاد عن أي احتجاجات على الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاشي التجمعات الشعبية.