ندوة المكاشفة تناقش «الإنفاق الحكومي» خلال 2024

تتواصل فعاليات ندوة المكاشفة، لليوم الثاني، في نسختها الثالثة، بتنظيم من مركز الاتصال الحكومي، وتحت شعار “الإفصاح والشفافية.. لتوضيح الإنفاق الحكومي في 2024”.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن تنظيم ندوة بعنوان “المكاشفة”، بهدف عرض المصروفات والمخصصات المالية لوزاراتها للعام 2024.

وأوضحت منصة “حكومتنا” أن تنظيم الندوة جاء بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، حيث طلب الدبيبة من الوزراء التحضير لعرض مرئي يتضمن تفصيلًا حول مصروفات قطاعاتهم، مع الالتزام بالتوقيت المحدد لكل قطاع.

#الآن | بتنظيم من مركز الاتصال الحكومي، وتحت شعار الإفصاح والشفافية.. تواصل فعاليات ندوة المكاشفة في نسختها الثالثة، لليوم الثاني لتوضيح الإنفاق الحكومي في 2024. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ٢٧ فبراير ٢٠٢٥