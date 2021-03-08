ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

نظم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي مكتب طرابلس، وبالتعاون مع المركز العربي البريطاني لحقوق الإنسان، والمنتدى الثقافي العربي البريطاني، ومنظمة “أوركيدا” لدعم المرأة والشباب، ندوة عبر “الزووم” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان “المرأة بين تحديات المساواة وتأثير منصات التواصل الاجتماعي”.

وافتتح الندوة الأستاذ الدكتور رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي رئيس المنتدى الثقافي العربي البريطاني، تحدت فيها عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وأشار د. بن زير إلى المسيرة النضالية والعمل المتواصل للمرأة في بلدان عدة في العالم للحصول على حقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية، وفقا لما تقرره الاتفاقيات الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه من المهم الاستمرار في المطالبة بالمساواة حتى تحقق مطالبهن.

وإثر ذلك، تولى الأستاذ عبد المنعم الصادي ممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي طرابلس، رفقة الأستاذة ريم بلخير رئيس منظمة “أوركيدا” لدعم المرأة والشباب إدارة الحوار الذي شارك فيه عدة شخصيات قانونية وأكاديمية داعمة لحق المرأة في المساواة من عدة بلدان والمتمثلة في السويد والمملكة المتحدة وليبيا وفلسطين، وهم:

السيدة ماريا فنكي من السويد

السيدة روز خليل من فلسطين

السيدة إيناس عريبي من ليبيا

السيد الدكتور محمد الحراري من ليبيا

السيد الدكتور فرج دردور من ليبيا

السيدة أسماء الخوجة نائب بالبرلمان الليبي

الدكتورة نادية عامر من ليبيا

السيدة انتصار بن عاشور من ليبيا

الدكتورة أسماء الشيباني من المملكة المتحدة

الدكتورة إلهام الشيباني من المملكة المتحدة

هذا وأكد الجميع على أهمية الحوار وتبادل المعلومات والمعرفة والعمل على احترام حرية التعبير وصون كافة حقوق المرأة واحترامها وفقا لما تضمنته المواثيق الدولية.