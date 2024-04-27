ندوة حوارية حول الانسداد السياسي والانتخابات برعاية المفوضية العليا

نظم مركز راصد ليبيا للحوار وبناء السلام، بالتعاون مع المركز الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم السبت، ندوة حوارية بعنوان” معالجة الانسداد السياسي لإجراء الانتخابات العامة”، ضمن فعاليات منتدى الأحزاب السياسية.

وأعرب رئيس المفوضية د.عماد السايح في كلمة له عن تقديره لجميع الإسهامات الوطنية لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكافة الشركاء المعنيين بالعملية الانتخابية، في سبيل التقريب بين وجهات النظر ذات العلاقة بمستقبل ليبيا وتطلعات الليبيين إلى الاستقرار والنهضة والبناء.

وأكد السايح على دور الأحزاب في دعم نجاح العمليات الانتخابية، لما تضطلع به من مسؤولية وخاصة في مجال التوعية الانتخابية والمراقبة، داعيا إلى المزيد من الإسهامات في نشر الثقافة الانتخابية والوعي الديمقراطي وثقافة التداول السلمي على السلطة.

وتضمنت فعاليات الندوة حوارية حول إمكانية تنفيذ القوانين الانتخابية العامة، طرح خلالها ميسر الجلسة السيد خالد المريمي من مركز راصد، لمحة عامة حول القوانين الانتخابية، كما ناقش الإجراءات الضرورية لاستدامة التداول السلمي على السلطة في ليبيا.

وجاءت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور عبدالسلام البلعزي، من مركز راصد، شروط تشكيل حكومة موحدة، متيحا المجال لطرح الآراء حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.

وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات تترجم آراء المشاركين حول سبل معالجة الانسداد السياسي لإجراء الانتخابات.

حضر فعاليات الندوة أبوبكر مرده عضو مجلس المفوضية ، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والبحاث والمهتمين بالشأن الانتخابي والسياسي.