ندوة حوارية في بنغازي حول طرق حل الأزمة الليبية

أقيمت صباح اليوم السبت، في مدينة بنغازي، ندوة حوارية علمية حول شكل الدولة الليبية، وطرق حل الأزمة في ليبيا.

وحضر الندوة بعض أعضاء مجلس النواب، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ومصرف ليبيا المركزي وبلدية بنغازي وعدد من منتسبي الأحزاب السياسية، ولفيف من البُحَّاث والأكاديميين.

وتداول المشاركون في الندوة النقاش والحوار حول 13 ورقة بحثية تناولت الموضوع من جوانبه العديدة، ومنها:

عوائق إقامة الدولة الليبية.. تفكك في البناء أم خلل في الشكل؟

أثر شكل الدولة على استغلال الموارد الطبيعية في تنمية الاقتصاد

البناء الدستوري لشكل الدولة ونظام الحكم في ظل الهوية الضائعة

تغير شكل الدولة خيار ال،مم للتنمية والاستقرار

تعزيز اللامركزية وتحديات البناء المؤسسي

قراءة في الحالة الليبية

التوزيع العادل لعوائد ثروات البلاد الطبيعية

وركزت الندوة الحوارية على عدة مناح وهي : (السياسي والتاريخي والاقتصادي والمالي والإداري ) إضافة إلى الاجتماعي والقانوني تحت شعار “معا من أجل نظام يُحقق العدالة والاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.