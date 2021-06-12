ندوة حوارية في مصراتة حول تحديات انتخابات 24 ديسمبر

عُقِدت اليوم السبت، ندوة حوارية بعنوان “انتخابات 24 ديسمبر تحديات وتطلعات”، بتنظيم تيار “انتخابات 24 ديسمبر”، في مدينة مصراتة.

واستضافت الندوة كل من، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد بالروين، وعضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السيدة اليعقوبي، وعضو مجلس النواب سليمان الفقي، وبحضور العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية من بينهم رئيس المجلس الأعلى للأسبق للدولة عضو ملتقى الحوار عبد الرحمن السويحلي.

وناقشت الندوة التحديات التي تواجه إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر القادم والمؤمول منها.

وفي ختام أعمال الندوة، أصدر تيار “انتخابات 24 ديسمبر”، بياناً تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأكد التيار في بيانه، على استمراره في السعي لتعزيز المسار المدني الديمقراطي، والعمل على تكثيف الجهود الوطنية في إقامة الدولة المدنية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة.

كما أكد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن حق الانتخاب للأدوات التشريعية أولاً وفق رؤية التيار لا يجوز المساس بها أو تعطيلها بأي ذريعة كانت.

وناشد تيار “انتخابات 24 ديسمبر” كافة الجهات المناط بها مهام إجراء الانتخابات أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية، والتاريخية، في تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وناشد أيضاً بوضع الآلية المناسبة من أجل تمكين الشعب في حقه الدستوري.

ونوه التيار إلى استعداده الكامل، للمساهمة مع الأطراف المعنية في أي عمل وطني، يساهم في خروج البلاد من هذا النفق المظلم ووصولاً للدولة المدنية ومبدأ التداول السلمي على السلطة.

يُشار إلى أن تيار “انتخابات 24 ديسمبر، هو تيار يضم جميع مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المدنية من كافة أنحاء ليبيا، من أجل استحقاق يوم 24 ديسمبر لأجراء الانتخابات.

