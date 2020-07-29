ندوة حول الآثار المترتبة عن جائحة كورونا

عُقِدت ندوة اليوم الأربعاء، بمجمع القاعات الرئيسية ريكسوس في العاصمة طرابلس، بعنوان “الآثار المترتبة عن جائحة كورونا ومضاعفاتها وآليات معالجاتها”.

وقامت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس وبحضور رئيسها د. أيمن سيف النصر، وعدد من النواب؛ بعقد ندوة حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات المختصة ومنهم وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا العميد خالد مازن، ووكيل وزارة الخارجية رئيس لجنة العالقين في الخارج د. محمود التليسي، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، وأعضاء مجلس التخطيط الوطني، وأعضاء جمعية الهلال الأحمر الليبي- فرع طرابلس، كما حضر عدد من عمداء الكليات والمستشارين وأعضاء اللجان العلمية والهيئات المختصة والمهتمين.

وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب، بأن هذه الندوة تأتي في إطار متابعة وتقييم خطة وإجراءات مجابهة جائحة كورونا المستجد.

وتم خلال الندوة استعراض وتقييم إجراءات مجابهة جائحة كورونا، واستعراض السيناريوهات المتوقعة، وخطة رفع درجة الاستعداد، والإعداد لمواجهتها؛ والشروع في إعداد خطة للخروج من حالة الحظر التام؛ لإعادة الحياة الطبيعية للمجتمع؛ وذلك وفق حزمة من الإجراءات المعتمدة والتي تضمن الحماية المجتمعية.