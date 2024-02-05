ندوة حول تجربة الفنان الراحل عبد الفتاح الوسيع

نظم بمركز البحوث والاستشارات بمدينة بنغازي، ندوة حول تجربة ومسيرة الفن والإعلام في حياة الفنان الليبي الراحل ” عبد الفتاح الوسيع”، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام، وطلاب قسم العلاقات العامة والدعاية والإعلان.

وتناولت الندوة محطات ومراحل حياة الفنان الليبي، وتحدث رفاق الراحل عن حياته الفنية والإعلامية، وتنقله بين المذيع والفنان والمسرحي والمؤلف.

ولد الفنان “عبد الفتاح الوسيع”، في مدينة بنغازي سنة 1938، وعاش طفولته في منطقة ” توكرة” بعد نزوح عائلته إليها خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أتم مرحلة الابتدائية لينتقل إلى مدينة بنغازي من أجل مواصلة تعليمه بها، وتحصل على الشهادة الثانوية العامة التخصصية في اللغة العربية، ليتجه بعد ذلك للدراسة في كلية العلوم السياسية حيث حاز على البكالوريوس سنة 1963.

وبرز اسم “الوسيع” كأحد مؤسسي المسرح الجامعي، وعمل في المسرح القومي الوطني، إضافة إلى تجربته كمنتسب إلى مسرح ” ITG” العالمي، وكانت له مشاركات عالمية متنوعة، كما عمل محررا في الإذاعة الليبية.

واستعرض المشاركون بالندوة أبرز اعمال ” الوسيع” ومنها ” مسرحية “القاعدة والاستثناء “، وزيارة السيدة العجوز ” التي عرضت على خشبة المسرح المصري.