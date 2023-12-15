ندوة علمية بعنوان (الحماية القانونية للعلامة التجارية)

دعا المشاركون في الندوة العلمية التي نظمتها إدارة التفتيش وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بعنوان “الحماية القانونية للعلامة التجارية” إلى إنجاز اللائحة التنفيذية الخاصة بالكتاب العاشر بشأن العلامات التجارية من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، والموائمة بين الجهات ذات العلاقة لمكافحة حالات الغش التجاري والحد منها.

وتضمنت الندوة التي نظّمت بالتعاون مع شركة شمال افريقيا للاستشارات القانونية، عرضاً مرئياً لنشاط الإدارة في مجالات مكافحة الغش التجاري والمعايرة القانونية وحملات التوعية والإرشاد، وقدمت أوراق عمل حول الملكية الفكرية والعلامات التجارية في ليبيا والحماية القانونية للعلامة التجارية.

حضر فعاليات الندوة وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك مرعي الدرسي ووكيلا نيابة النظام العام جنوب وشمال طرابلس ومدير مديرية جمارك طرابلس ورئيس مجلس إدارة شركة شمال إفريقيا للاستشارات القانونية.