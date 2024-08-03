ندوة علمية تتناول انتشار مرض الأورام في ليبيا

أقيمت في مقر الجامعة الدولية بمدينة بنغازي ندوة علمية بعنوان «نسبة الأورام في ليبيا وطرق تشخيصها وعلاجها الدوائي والجراحي»، بحضور وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الدكتور عثمان عبدالجليل.

تحدث عبدالجليل عن أهمية مثل هذه الفعاليات المحلية في تعزيز الوعي بدور المواطنين في الوقاية من أمراض الأورام والحد من انتشارها، ونشر الثقافة الصحية.

واستعرض عبد الجليل دور الصحة والإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بشأن تشكيل لجنة فنية تختص بدراسة أسباب انتشار مرض الأورام تحت إشراف وزارة الصحة.

وأوضح أن اللجنة تقترب من إصدار توصياتها النهائية بعد تشكيل لجان فرعية علمية متخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة بمسببات أمراض الأورام.

وفي ختام حديثه، وجه وزير الصحة دعوة إلى الجامعة الليبية الدولية للمشاركة بأبحاثها العلمية في مجال الأورام خلال المؤتمر العلمي القادم، الذي ستنظمه وزارة الصحة في المستقبل القريب.