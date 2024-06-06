ندوة علمية حول التطبيقات الذكية للغة العربية

افتتح وزير التّربية والتّعليم الدّكتور موسى المقريف، النّدوة العِلمية “التّطبيقات الذكية لِلُّغة العَربيّة” التي نظّمتها اللجنة الوطنية الليبية للتّربية والثقافة والعلوم، لإحياء الدّورة الرّابعة للأسبوع العَربي للبرمجة في ليبيا

وأكّد “المقريف”، اِهتمام الوزارة بهذه المبادرات، مستعرضاً المبادرات التي شاركت فيها ليببا والتي من بينها الأسبوع العَربي لِلبرمجة، أولمبياد المعلوماتية، الأولمبياد الليبي والعَربي والأفريقي للرياضيات، إضافة إلى مبادرتَي الموهوبون العرب، و تحدّي القراءة العربي.

.وأشار المقريف، إلى أهمّية الذكاء الاِصطناعي في تطوير مهارات التلامِيذ والمُعلّمين، وضرورة إثراء ثقافة الذكاء الاِصطناعي، ودمجه نظرياً، وتطبيقياً، في مناهج التّعليم بمراحِله المُختلفة.

.وحسب المقريف، تولي الوزارة اِهتماماً كبيراً ببناء شراكات حقيقية وفعّالة مع المنظّمات الإقليمية والدّولية لتطوير العملية التّعليمية، نظرا لأهمّيته في تقديم تعليم ذي جودة عالية يتماشى مع المعايير العالمية.