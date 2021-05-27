ندوة في أنقرة حول سياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا

أُقيمت اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة، فعاليات الندوة التي نظمها مركز الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار “نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا”.

وشارك في الندوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزير الدفاع الأسبق صلاح الدين النمروش، ووزير الخارجية الأسبق محمد سيالة، وعدد من الخبراء والبُحاث.

وألقى اللافي كلمة خلال الندوة، أكد فيها حاجة ليبيا اليوم أكثر من أي وقت سابق، إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، وأن تعيد توجيه بوصلة مصالحها، وفق فهم حقيقي وعلمي لما حصل خلال العقد الماضي.

وأضاف اللافي أن مخرجات أي عمل علمي أكاديمي، ستكون لها الأثر الإيجابي على بيئة البحث، وهذا ما نتمناه.

وحول ما يقوم به مركز “سيتا” قال عضو المجلس الرئاسي: “سياسات اللاعبين الدوليين تجاه ليبيا، مازالت تستعصي على فهم للكثيرين، حيث تقلبها دوائر السياسة والإعلام، المتحكمة في الرأي العام العالمي كيفما شاءت، وعلى الجانب الذي يحقق مصالحها، وأن ما حدث في ليبيا، عقب ثورة 17 من فبراير، ما كان ليحصل لولا الأطراف الخارجية، وهنا لا نساوي أبدًا بين من دعم كفاح شعبنا، لأجل أن يتوج نضاله بتأسيس الدولة المدنية التي طالما حلم بها، وبين من أراد له العودة للقيود والقمع، والتهميش والتخلف الاقصادي، والاجتماعي”.

واختتم اللافي كلمته، بالحديث عن الحاجة الملحة للبحث العلمي لدراسة الظواهر والتغيرات السياسية، وهو ما سيمكن أصحاب القرار السياسي في رسم السياسات واتخاذ القرارات الصحيحة.

وكانت ندوة “نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا”، تحت إشراف مؤسسة SETA والمجلس الأعلى للدولة وعدد من الخبراء والبُحاث.

السيد عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي يشارك في فعاليات ندوة سياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا أنقرة 27 مايو… تم النشر بواسطة ‏المجلس الرئاسي الليبي‏ في الخميس، ٢٧ مايو ٢٠٢١